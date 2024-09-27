Названа предварительная причина разрушительного взрыва на АЗС в Махачкале
SHOT: Предварительно, на АЗС в Махачкале взорвался газовый баллон
Эпицентр взрыва на АЗС в Махачкале находился в здании, где были расположены кассы, магазин и кофейня. Предварительно, там взорвался газовый баллон, пишет SHOT.
Глава Дагестана Сергей Меликов выехал на место ЧП.
Напомним, сегодня вечером в Махачкале раздались два мощных взрыва на автозаправочной станции (АЗС). Инцидент произошёл в районе Хушетского поворота на АЗС Plus. В результате уничтожено несколько автомобилей и построек. Сама заправка сильно повреждена. По предварительным данным, погибли пять человек, пострадали девять.
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