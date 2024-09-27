Появилось видео, как местные жители помогают спасать раненых при взрыве АЭС в Махачкале
SHOT: Местные жители помогают врачам спасать раненых при взрыве АЭС в Махачкале
Очевидцы взрыва на АЭС в Махачкале помогают врачам спасать пострадавших. Видео с места событий публикует SHOT.
Местные жители помогают врачам эвакуировать пострадавших от взрыва АЭС. Видео © SHOT
На опубликованных кадрах видно, как несколько человек несут пострадавшего на руках к карете скорой помощи. К ним навстречу бежит фельдшер, а ещё один мужчина перебегает трассу, чтобы помочь занести раненого внутрь.
Напомним, что сегодня вечером на одной из АЭС Махакалы прогремели два мощных взрыва. Это произошло на АЗС Plus у Хушетского поворота. Взрывы уничтожили несколько автомобилей и строений, здание АЭС тоже сильно пострадало. На текущий момент известно о четверых погибших, в их числе один ребёнок. Сама заправка до сих пор пылает.