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27 сентября, 15:31

Появилось видео, как местные жители помогают спасать раненых при взрыве АЭС в Махачкале

SHOT: Местные жители помогают врачам спасать раненых при взрыве АЭС в Махачкале

Очевидцы взрыва на АЭС в Махачкале помогают врачам спасать пострадавших. Видео с места событий публикует SHOT.

Местные жители помогают врачам эвакуировать пострадавших от взрыва АЭС. Видео © SHOT

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек несут пострадавшего на руках к карете скорой помощи. К ним навстречу бежит фельдшер, а ещё один мужчина перебегает трассу, чтобы помочь занести раненого внутрь.

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Напомним, что сегодня вечером на одной из АЭС Махакалы прогремели два мощных взрыва. Это произошло на АЗС Plus у Хушетского поворота. Взрывы уничтожили несколько автомобилей и строений, здание АЭС тоже сильно пострадало. На текущий момент известно о четверых погибших, в их числе один ребёнок. Сама заправка до сих пор пылает.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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