Появилось видео, как местные жители помогают спасать раненых при взрыве АЭС в Махачкале

На опубликованных кадрах видно, как несколько человек несут пострадавшего на руках к карете скорой помощи. К ним навстречу бежит фельдшер, а ещё один мужчина перебегает трассу, чтобы помочь занести раненого внутрь.

Напомним, что сегодня вечером на одной из АЭС Махакалы прогремели два мощных взрыва. Это произошло на АЗС Plus у Хушетского поворота. Взрывы уничтожили несколько автомобилей и строений, здание АЭС тоже сильно пострадало. На текущий момент известно о четверых погибших, в их числе один ребёнок. Сама заправка до сих пор пылает.