Утечка метана унесла жизни десятков шахтёров в Иране, ещё 24 человека заблокированы

По предварительным данным, в результате взрыва на угольной шахте в городе Тебес в Иране погибли 30 человек, ещё 17 получили ранения. Об этом происшествии сообщил иранский государственный телеканал PressTV.

Агентство сообщает, что взрыв был инициирован утечкой метана в одном из тоннелей. Предполагают, что ещё 24 шахтёра заблокированы внутри выработки.