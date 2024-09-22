Утечка метана унесла жизни десятков шахтёров в Иране, ещё 24 человека заблокированы
Тридцать человек погибли в результате взрыва на угледобывающей шахте в Иране
По предварительным данным, в результате взрыва на угольной шахте в городе Тебес в Иране погибли 30 человек, ещё 17 получили ранения. Об этом происшествии сообщил иранский государственный телеканал PressTV.
Агентство сообщает, что взрыв был инициирован утечкой метана в одном из тоннелей. Предполагают, что ещё 24 шахтёра заблокированы внутри выработки.
Недавно состоялся военный парад по случаю недели «Священной обороны» в иранском городе Бендер-Аббас. В ходе торжественного марша исламская республика впервые представила сразу две громкие оружейные новинки — дальнобойную ракету Jihad и беспилотник Shahed 136B.
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