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22 сентября, 09:01

Утечка метана унесла жизни десятков шахтёров в Иране, ещё 24 человека заблокированы

Тридцать человек погибли в результате взрыва на угледобывающей шахте в Иране

По предварительным данным, в результате взрыва на угольной шахте в городе Тебес в Иране погибли 30 человек, ещё 17 получили ранения. Об этом происшествии сообщил иранский государственный телеканал PressTV.

Агентство сообщает, что взрыв был инициирован утечкой метана в одном из тоннелей. Предполагают, что ещё 24 шахтёра заблокированы внутри выработки.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nordroden

Николай Рюмин
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