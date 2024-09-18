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18 сентября, 19:11

Россия и Иран заключат договор о стратегическом партнёрстве

Путин одобрил идею МИД РФ подписать договор о стратегическом партнёрстве с Ираном

Глава государства Владимир Путин одобрил предложение российского МИЛ о заключении Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Информация следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — указано в документе.

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Ранее Путин заявил, что Москва ждёт президента Ирана Масуда Пезешкиана с полноценном визитом в РФ. По словам главы государства, ожидается, что обе стороны подпишут новый межгосударственный договор, призванный закрепить выход отношений РФ и Ирана на уровень стратегического партнёрства.

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Shutterstock / FOTODOM / Borna_Mirahmadian

Оксана Попова
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