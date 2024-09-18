Россия и Иран заключат договор о стратегическом партнёрстве

Глава государства Владимир Путин одобрил предложение российского МИЛ о заключении Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Информация следует из документа, опубликованного на портале правовых актов.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран», — указано в документе.