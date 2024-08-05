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5 августа, 19:23

В Тегеране высказались за укрепление связей между Ираном и Россией

Президент Ирана Пезешкиан заявил о желании Тегерана укрепить отношения с Россией

Президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что укрепление отношений с таким стратегическим партнёром, как Россия, является внешнеполитическим приоритетом Ирана. Соответствующее заявление политический деятель сделал на встрече с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

"Россия всегда была с Ираном в трудное время, и укрепление отношений с таким стратегическим партнёром является одним из приоритетов во внешней политике Исламской Республики Иран", — сообщил политик.

Помимо того, он отметил, что реализация соглашений, заключённых между российскими и иранскими властями, должна быть ускорена. В то же время, по его словам, общая позиция Москвы и Тегерана по многополярному миру приведёт к укреплению глобальной стабильности.

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Напомним, ранее стало известно, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран с рабочей поездкой. Шойгу обсудит с представителями исламской республики вопросы в сфере экономики и торговли, а также глобальной и региональной безопасности. Помимо встречи с Пезешкианом он проведёт переговоры с секретарём Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери.

Обложка ©

Pixabay/ mohammadshahhosseini

Алексей Соловьёв
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