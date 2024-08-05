В Тегеране высказались за укрепление связей между Ираном и Россией

Президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что укрепление отношений с таким стратегическим партнёром, как Россия, является внешнеполитическим приоритетом Ирана. Соответствующее заявление политический деятель сделал на встрече с секретарём Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

"Россия всегда была с Ираном в трудное время, и укрепление отношений с таким стратегическим партнёром является одним из приоритетов во внешней политике Исламской Республики Иран", — сообщил политик.

Помимо того, он отметил, что реализация соглашений, заключённых между российскими и иранскими властями, должна быть ускорена. В то же время, по его словам, общая позиция Москвы и Тегерана по многополярному миру приведёт к укреплению глобальной стабильности.