Новый президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником

Недавно вступивший в должность президента Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна глубоко дорожит дружбой с Россией и Китаем. Такое заявление он сделал в обращении к мировому сообществу.

"Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу", — приводит его слова Tehran Times.

Глава иранского государства назвал Москву ценным стратегическим союзником и соседом, добавив, что Тегеран будет и дальше расширять и укреплять сотрудничество между двумя государствами.