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13 июля, 01:20

Новый президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником

Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран дорожит дружбой с Россией и Китаем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС/Middle East Images/ABACA

Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС/Middle East Images/ABACA

Недавно вступивший в должность президента Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна глубоко дорожит дружбой с Россией и Китаем. Такое заявление он сделал в обращении к мировому сообществу.

"Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу", — приводит его слова Tehran Times.

Глава иранского государства назвал Москву ценным стратегическим союзником и соседом, добавив, что Тегеран будет и дальше расширять и укреплять сотрудничество между двумя государствами.

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8 июля президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил избранного на должность президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах. Главы государств заявили об удовлетворённости высоким уровнем отношений между странами и выразили готовность к дальнейшей совместной работе. Помимо этого, они условились провести в этом году личную встречу. Кстати, делегацию РФ на инаугурации президента Ирана возглавит председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Николь Вербер
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