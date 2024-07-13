Новый президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником
Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран дорожит дружбой с Россией и Китаем
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС/Middle East Images/ABACA
Недавно вступивший в должность президента Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна глубоко дорожит дружбой с Россией и Китаем. Такое заявление он сделал в обращении к мировому сообществу.
"Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу", — приводит его слова Tehran Times.
Глава иранского государства назвал Москву ценным стратегическим союзником и соседом, добавив, что Тегеран будет и дальше расширять и укреплять сотрудничество между двумя государствами.
8 июля президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил избранного на должность президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах. Главы государств заявили об удовлетворённости высоким уровнем отношений между странами и выразили готовность к дальнейшей совместной работе. Помимо этого, они условились провести в этом году личную встречу. Кстати, делегацию РФ на инаугурации президента Ирана возглавит председатель Государственной думы Вячеслав Володин.