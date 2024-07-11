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11 июля, 13:51

Володин возглавит делегацию РФ на инаугурации президента Ирана

Путин: Делегацию РФ на инаугурации президента Ирана возглавит Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Обложка © Telegram / Вячеслав Володин

Возглавлять делегацию России на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкинана будет председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом в рамках Парламентского форума БРИКС.

"Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. Вот, господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию", — сказал Путин в ходе встречи.

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Напомним, что Владимир Путин 8 июля в телефонном разговоре поздравил избранного на должность президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах. Главы государств заявили об удовлетворённости высоким уровнем, на котором находятся отношения наших стран и выразили готовность к дальнейшей совместной работе. Также оба лидера договорились лично встретиться в нынешнем году.

Юрий Лысенко
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