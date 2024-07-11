Володин возглавит делегацию РФ на инаугурации президента Ирана

Возглавлять делегацию России на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкинана будет председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом Багером Галибафом в рамках Парламентского форума БРИКС.

"Скоро должна пройти инаугурация вновь избранного президента Ирана. Вот, господин Володин, ваш коллега, будет возглавлять российскую делегацию", — сказал Путин в ходе встречи.

Напомним, что Владимир Путин 8 июля в телефонном разговоре поздравил избранного на должность президента Ирана Масуда Пезешкиана с победой на выборах. Главы государств заявили об удовлетворённости высоким уровнем, на котором находятся отношения наших стран и выразили готовность к дальнейшей совместной работе. Также оба лидера договорились лично встретиться в нынешнем году.