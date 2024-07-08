Россия надеется на развитие союзнических отношений с Ираном при новом президенте, заявил Песков

Россия надеется на развитие союзнических отношений с Ираном при новом президенте Масуде Пезешкиане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва с большим уважением относится к выбору граждан Исламской Республики Иран и желает руководству страны успехов.

"Иранский народ реализует своё суверенное право. Мы желаем успехов новому руководству Ирана и, конечно, надеемся на продолжение тесных партнёрских, союзнических отношений с Тегераном, которые имеют весьма и весьма позитивную динамику развития в плане углубления [сотрудничества] в самых различных областях", — сказал представитель Кремля.