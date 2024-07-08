Россия надеется на развитие союзнических отношений с Ираном при новом президенте, заявил Песков
Песков: РФ надеется на развитие отношений с Ираном при новом президенте
Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин
Россия надеется на развитие союзнических отношений с Ираном при новом президенте Масуде Пезешкиане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва с большим уважением относится к выбору граждан Исламской Республики Иран и желает руководству страны успехов.
"Иранский народ реализует своё суверенное право. Мы желаем успехов новому руководству Ирана и, конечно, надеемся на продолжение тесных партнёрских, союзнических отношений с Тегераном, которые имеют весьма и весьма позитивную динамику развития в плане углубления [сотрудничества] в самых различных областях", — сказал представитель Кремля.
Напомним, внеочередные выборы президента Ирана завершились победой кандидата-реформатора Масуда Пезешкиана. Бывший кардиохирург набрал 53,6% голосов. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой. Глава государства рассчитывает, что Пезешкиан будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного сотрудничества между нашими странами.