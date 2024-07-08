Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 09:21

Россия надеется на развитие союзнических отношений с Ираном при новом президенте, заявил Песков

Песков: РФ надеется на развитие отношений с Ираном при новом президенте

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Россия надеется на развитие союзнических отношений с Ираном при новом президенте Масуде Пезешкиане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Москва с большим уважением относится к выбору граждан Исламской Республики Иран и желает руководству страны успехов.

"Иранский народ реализует своё суверенное право. Мы желаем успехов новому руководству Ирана и, конечно, надеемся на продолжение тесных партнёрских, союзнических отношений с Тегераном, которые имеют весьма и весьма позитивную динамику развития в плане углубления [сотрудничества] в самых различных областях", — сказал представитель Кремля.

Захарова дала совет американцам, назвавшим выборы в Иране "несвободными"
Захарова дала совет американцам, назвавшим выборы в Иране "несвободными"

Напомним, внеочередные выборы президента Ирана завершились победой кандидата-реформатора Масуда Пезешкиана. Бывший кардиохирург набрал 53,6% голосов. Президент России Владимир Путин поздравил его с победой. Глава государства рассчитывает, что Пезешкиан будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного сотрудничества между нашими странами.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров