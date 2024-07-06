Масуд Пезешкиан одержал победу на президентских выборах в Иране

Президентские выборы в Иране завершились победой кандидата от реформаторского крыла Масуда Пезешкиана. За бывшего кардиохирурга проголосовало свыше 16 миллионов человек (53,6%), тогда как его соперника в лице консерватора Саида Джалили поддержало более 13 миллионов (44,3%).

"Всего подсчитано 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а Саид Джалили — 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов", — заявил по окончании обработки бюллетеней глава избиркома Мохсен Эслами.