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6 июля, 04:01
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Масуд Пезешкиан одержал победу на президентских выборах в Иране

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Президентские выборы в Иране завершились победой кандидата от реформаторского крыла Масуда Пезешкиана. За бывшего кардиохирурга проголосовало свыше 16 миллионов человек (53,6%), тогда как его соперника в лице консерватора Саида Джалили поддержало более 13 миллионов (44,3%).

"Всего подсчитано 30 миллионов 510 тысяч 157 голосов. Из них Масуд Пезешкиан набрал 16 миллионов 384 тысячи 403 голоса, а Саид Джалили — 13 миллионов 538 тысяч 179 голосов", — заявил по окончании обработки бюллетеней глава избиркома Мохсен Эслами.

Участие во втором туре голосования приняла почти половина избирателей. Явка составила 49,8%, добавили в избиркоме Исламской Республики.

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Президентские выборы были проведены в Иране после гибели главы государства Эбрахима Раиси, который находился в рухнувшем на территории Азербайджана правительственном вертолёте. Причиной трагедии стала техническая неисправность винтокрылой машины, уверены эксперты. Церемонию прощания с Раиси в Мешхеде посетили три миллиона человек.

Илья Пушкарев
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