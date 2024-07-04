Путин на саммите ШОС указал на светлые перспективы отношений РФ и Ирана

Дружественные отношения Российской Федерации и Ирана продолжат укрепляться вне зависимости от того, каков будет результат президентских выборов в исламской республике. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Астане.

"Ирано-российские отношения носят действительно дружественный и конструктивный характер. Уверен, что наши отношения будут укрепляться вне зависимости от исхода выборов в вашей стране", — сказал российский лидер на встрече с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.

Владимир Путин также указал на положительную динамику сразу в нескольких сферах двусторонних отношений. Так, за 2024 год товарооборот между нашими странами возрос на 14% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Количество туристов в республике возросло на 25%. А соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Ираном, заключённое в декабре 2023 года, приведёт к укреплению экономических связей. Со своей стороны, Российская Федерация поддерживает заявку Ирана на приобретение статуса наблюдателя при ЕАЭС. Также президент отметил практически полное совпадение подходов наших стран по многим важнейшим вопросам международной повестки.