Российский лидер Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. В телеграмме глава государства указал на дружественный, добрососедский характер отношений между нашими странами, в рамках которых Москва и Тегеран эффективно координируют усилия по решению актуальных международных вопросов.

Путин рассчитывает, что деятельность Пезешкиана на новом посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного сотрудничества, направленного на благо наших дружественных народов и упрощение региональной безопасности и стабильности.