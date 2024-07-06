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6 июля, 08:31

Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан. Обложка © Life.ru / ТАСС / AP / Vahid Salemi

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан. Обложка © Life.ru / ТАСС / AP / Vahid Salemi

Российский лидер Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана. В телеграмме глава государства указал на дружественный, добрососедский характер отношений между нашими странами, в рамках которых Москва и Тегеран эффективно координируют усилия по решению актуальных международных вопросов.

Путин рассчитывает, что деятельность Пезешкиана на новом посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного сотрудничества, направленного на благо наших дружественных народов и упрощение региональной безопасности и стабильности.

"Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и благополучия. С уважением, Владимир Путин", — говорится в телеграмме.

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Напомним, внеочередные выборы президента Ирана были объявлены после гибели Эбрахима Раиси. Он стал жертвой авиакатастрофы, произошедшей 19 мая. Причиной трагедии называлась техническая неисправность. Согласно результатам, победу на выборах одержал Масуд Пезешкиан — экс-кардиохирург и кандидат от реформаторов. За него проголосовали 53,6% избирателей.

Матвей Константинов
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