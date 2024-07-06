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6 июля, 05:37

"Мои братья": Новый президент Ирана пообещал привлечь конкурентов к развитию страны

Избранный президент Ирана Пезешкиан назвал своих конкурентов братьями

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Масуд Пезешкиан. Обложка © ТАСС / Zuma

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал братьями своих конкурентов по политике, пишет агентство Nour News. Он пообещал протянуть всем руку дружбы и привлечь каждого для развития Исламской Республики.

"Конкуренты — мои братья", — сказал он.

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Напомним, внеочередные выборы президента Ирана были назначены после гибели бывшего главы государства Эбрахима Раиси, попавшего в авиакатастрофу 19 мая. Причиной трагедии называлась техническая неисправность. Церемонию прощания с Раиси посетили три миллиона человек. Согласно результатам выборов, новым президентом становится экс-кардиохирург, кандидат от реформаторов Масуд Пезешкиан. За него проголосовало 53,6% избирателей, а за соперника Саида Джалили — 44,3%.

Матвей Константинов
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