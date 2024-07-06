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6 июля, 19:43

Захарова дала совет американцам, назвавшим выборы в Иране "несвободными"

Захарова посоветовала США разобраться у себя, прежде чем осуждать выборы в Иране

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала заявление властей Соединённых Штатов о том, что выборы президента Ирана якобы являются "несвободными и несправедливыми". Дипломат в своём телеграм-канале посоветовала американцам разобраться у себя в стране, прежде чем осуждать выбор иранского народа.

Она напомнила, что подобные заявления делают те же самые люди, которые после прошедших дебатов нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и 45-го американского лидера Дональда Трампа целую неделю не могут понять, как ими руководит действующий "справедливо и свободно" выбранный глава государства. Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что об этих проблемах ещё в 2020 году знала половина США, но была заглушена пропагандой местных СМИ. А вторая половина все эти годы отгоняла от себя неприятные мысли и в итоге столкнулась с реальностью захватившей США "либеральной диктатуры".

"Эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома располагаются где-то между "ментально нездоровый" и "в принципе неадекватный". Может, сначала США постараются разобраться со своей выборной катастрофой, а сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире", — заявила Захарова.

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Ранее LIfe.ru писал, что президентские выборы в Иране завершились победой кандидата от реформаторского крыла Масуда Пезешкиана. За бывшего кардиохирурга проголосовало свыше 16 миллионов человек (53,6%), тогда как его соперника консерватора Саида Джалили поддержало более 13 миллионов (44,3%).

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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