Путин провёл первый телефонный разговор с новым президентом Ирана
Путин по телефону поздравил Масуда Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Обложка © Life.ru, © ТАСС / ABACA / Middle East Images
Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана. Об этом заявили в Кремле в понедельник, 8 июля.
"Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту. Масуду Пезешкиану была также направлена поздравительная телеграмма", — отметили там.
В ходе беседы лидеры двух стран заявили, что удовлетворены высоким уровнем отношений и готовы продолжать совместную работу. Кроме того, Путин и Пезешкиан договорились об организации в 2024 году личных контактов.
Как сообщал Life.ru, внеочередные выборы президента Ирана завершились победой кандидата-реформатора Масуда Пезешкиана. Бывший кардиохирург набрал 53,6% голосов. Президент России Владимир Путин направил коллеге телеграмму, в которой поздравил Пезешкиана с победой. Москва рассчитывает, что новый президент Ирана будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного сотрудничества между нашими странами.
Внеочередные выборы президента Ирана были объявлены после гибели главы государства Эбрахима Раиси. Он стал жертвой авиакатастрофы, произошедшей 19 мая. Причиной трагедии называлась техническая неисправность.