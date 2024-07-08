Путин провёл первый телефонный разговор с новым президентом Ирана

Российский лидер Владимир Путин по телефону поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана. Об этом заявили в Кремле в понедельник, 8 июля.

"Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов на ответственном государственном посту. Масуду Пезешкиану была также направлена поздравительная телеграмма", — отметили там.

В ходе беседы лидеры двух стран заявили, что удовлетворены высоким уровнем отношений и готовы продолжать совместную работу. Кроме того, Путин и Пезешкиан договорились об организации в 2024 году личных контактов.