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12 сентября, 12:26

Путин: Россия ждёт президента Ирана с отдельным визитом для подписания договора

Президент РФ Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Москва ждёт президента Ирана Масуда Пезешкиана с полноценном визитом в РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

Владимир Путин заявил, что ждёт президента Ирана с визитом в Россию. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы ценим, что сотрудничество с Россией остаётся приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пезешкиана. Ждём его в Казани 22–24 октября на совет БРИКС. Думаю, уже найдём время для отдельной двусторонней беседы», — подчеркнул глава государства.

Путин дополнил, что Москва будет рада видеть Пезешкиана с полноценным визитом в России. По словам главы государства, ожидается, что обе стороны подпишут новый межгосударственный договор, призванный закрепить выход отношений РФ и Ирана на уровень стратегического партнёрства.

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Напомним, о том, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит БРИКС в Казани, стало известно 7 сентября. Уточняется, что в рамках первого визита в Россию лидер азиатской страны проведёт двусторонние встречи с другими главами государств и с иранским сообществом.

Дарья Нарыкова
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