Путин: Россия ждёт президента Ирана с отдельным визитом для подписания договора

Москва ждёт президента Ирана Масуда Пезешкиана с полноценном визитом в РФ. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом.

Владимир Путин заявил, что ждёт президента Ирана с визитом в Россию. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Мы ценим, что сотрудничество с Россией остаётся приоритетом и для команды нового президента, господина Масуда Пезешкиана. Ждём его в Казани 22–24 октября на совет БРИКС. Думаю, уже найдём время для отдельной двусторонней беседы», — подчеркнул глава государства.

Путин дополнил, что Москва будет рада видеть Пезешкиана с полноценным визитом в России. По словам главы государства, ожидается, что обе стороны подпишут новый межгосударственный договор, призванный закрепить выход отношений РФ и Ирана на уровень стратегического партнёрства.