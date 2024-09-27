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27 сентября, 15:19

Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при взрыве в АЗС в Махачкале

До 4 увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС в Махачкале

До четырёх увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС в Махачкале, среди них — один ребёнок. Также, как пишет SHOT, шесть человек пострадало.

Сейчас заправка объята пламенем.

Место взрыва в Махачкале. Видео © Telegram/Блог Дагестана / новости

Напомним, вечером 27 сентября в Махачкале произошло два мощных взрыва на автозаправочной станции (АЗС). Инцидент произошёл в районе Хушетского поворота на АЗС Plus. В результате уничтожено несколько машин и построек. Сама заправка сильно повреждена.

Обложка ©

Telegram/Блог Дагестана / новости

Александра Вишнякова
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