Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при взрыве в АЗС в Махачкале
До 4 увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС в Махачкале
До четырёх увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС в Махачкале, среди них — один ребёнок. Также, как пишет SHOT, шесть человек пострадало.
Сейчас заправка объята пламенем.
Место взрыва в Махачкале. Видео © Telegram/Блог Дагестана / новости
Напомним, вечером 27 сентября в Махачкале произошло два мощных взрыва на автозаправочной станции (АЗС). Инцидент произошёл в районе Хушетского поворота на АЗС Plus. В результате уничтожено несколько машин и построек. Сама заправка сильно повреждена.
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Telegram/Блог Дагестана / новости