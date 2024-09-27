Взрыв на АЗС в Махачкале: 5 человек погибло, 9 пострадало
До пяти выросло количество погибших после взрыва на АЗС в Махачкале
Последствия взрыва на АЗС в Дагестане. Фото © Telegram/Голос Дагестана / новости Дагестана
До пяти увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС в Махачкале, среди них — один ребёнок. Также, как пишет SHOT, девять человек пострадало.
Момент взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram/ТУТ ДАГЕСТАН
Напомним, вечером 27 сентября в Махачкале произошло два мощных взрыва на автозаправочной станции (АЗС). Инцидент произошёл в районе Хушетского поворота на АЗС Plus. В результате уничтожено несколько машин и построек. Сама заправка сильно повреждена.
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