Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Взрыв на АЗС в Махачкале: 5 человек погибло, 9 пострадало

До пяти выросло количество погибших после взрыва на АЗС в Махачкале

27 сентября, 15:31
Последствия взрыва на АЗС в Дагестане. Фото © Telegram/Голос Дагестана / новости Дагестана

Последствия взрыва на АЗС в Дагестане. Фото © Telegram/Голос Дагестана / новости Дагестана

До пяти увеличилось количество погибших после взрыва на АЗС в Махачкале, среди них — один ребёнок. Также, как пишет SHOT, девять человек пострадало.

Момент взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram/ТУТ ДАГЕСТАН

Напомним, вечером 27 сентября в Махачкале произошло два мощных взрыва на автозаправочной станции (АЗС). Инцидент произошёл в районе Хушетского поворота на АЗС Plus. В результате уничтожено несколько машин и построек. Сама заправка сильно повреждена.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!