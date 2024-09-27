Смертоносный взрыв на АЗС в Махачкале произошёл из-за возгорания бензина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Также возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.