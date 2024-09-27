Смертоносный взрыв на АЗС в Махачкале произошёл из-за возгорания бензина
SHOT: Взрыв на АЗС в Махачкале произошёл из-за возгорания бензина
Согласно уточнённой информации, взрыв на автозаправочной станции в Махачкале произошёл из-за возгорания бензина. Кто виновен: сотрудник или посетитель заправки, — предстоит выяснить следователям, пишет SHOT.
Момент взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram/ТУТ ДАГЕСТАН
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Также возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновным грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, что два сильных взрыва сотрясли заправку в Махачкале сегодня вечером. Уничтожены несколько автомобилей и строений, здание АЗС частично разрушено. Согласно последним данным, погибли пять человек, в том числе ребёнок, более десяти пострадали.
Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан