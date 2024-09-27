Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале
SHOT опубликовал список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале
SHOT опубликовал список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале. Всего в больницы доставлено восемь пострадавших.
Первые минуты после взрывов на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / «ТУТ ДАГЕСТАН»
- Абдуллах Магомедов, 40 лет
- Рамзан Алиева, 27 лет
- Заира Курбанова, 33 года
- Аида Гусейнова, 35 лет
- Аливерда Пирзалиев, 22 года
- Гильярханум Абсаидова, 53 года
- Аминат Омарова, 58 лет
- Хирзи Бабатов, 29 лет
Всего пострадало 15 человек. Остальным медики оказали помощь на месте. Личности погибших пока не установлены. Одного из них уже извлекли из-под завалов.
Напомним, ранее стало известно, что одного пострадавшего уже прооперировали.
Напомним, два мощных взрыва произошли на АЗС в столице Дагестана сегодня вечером. По последним данным, жертвами взрывов стали пять человек, в том числе ребёнок. Уточнялось, что причиной трагедии стал загоревшийся бензин. СК возбудил уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил действия всех служб при ЧП.
Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан