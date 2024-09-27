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27 сентября, 17:25

Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале

SHOT опубликовал список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале

SHOT опубликовал список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале. Всего в больницы доставлено восемь пострадавших.

Первые минуты после взрывов на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / «ТУТ ДАГЕСТАН»

  1. Абдуллах Магомедов, 40 лет
  2. Рамзан Алиева, 27 лет
  3. Заира Курбанова, 33 года
  4. Аида Гусейнова, 35 лет
  5. Аливерда Пирзалиев, 22 года
  6. Гильярханум Абсаидова, 53 года
  7. Аминат Омарова, 58 лет
  8. Хирзи Бабатов, 29 лет

Всего пострадало 15 человек. Остальным медики оказали помощь на месте. Личности погибших пока не установлены. Одного из них уже извлекли из-под завалов.

Напомним, ранее стало известно, что одного пострадавшего уже прооперировали.

В Махачкале водители массово бросают машины, чтобы помочь разбирать завалы после взрыва на АЗС
В Махачкале водители массово бросают машины, чтобы помочь разбирать завалы после взрыва на АЗС

Напомним, два мощных взрыва произошли на АЗС в столице Дагестана сегодня вечером. По последним данным, жертвами взрывов стали пять человек, в том числе ребёнок. Уточнялось, что причиной трагедии стал загоревшийся бензин. СК возбудил уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил действия всех служб при ЧП.

Обложка ©

Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Никита Никонов
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