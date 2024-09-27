Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале

SHOT опубликовал список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале. Всего в больницы доставлено восемь пострадавших.

Первые минуты после взрывов на АЗС в Махачкале. Видео © Telegram / «ТУТ ДАГЕСТАН»

Абдуллах Магомедов, 40 лет Рамзан Алиева, 27 лет Заира Курбанова, 33 года Аида Гусейнова, 35 лет Аливерда Пирзалиев, 22 года Гильярханум Абсаидова, 53 года Аминат Омарова, 58 лет Хирзи Бабатов, 29 лет

Всего пострадало 15 человек. Остальным медики оказали помощь на месте. Личности погибших пока не установлены. Одного из них уже извлекли из-под завалов.