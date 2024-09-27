МЧС: Число пострадавших при взрыве АЗС в Дагестане выросло до 15 27 сентября, 16:52 Место взрыва на АЗС в Дагестане. Обложка © Telegram / МЧС РФ

В Махачкале число пострадавших после двух мощных взрывов на автозаправочной станции увеличилось до 15, пятеро из них скончались. Об этом сообщает МЧС России и публикует кадры работы спасателей на месте ЧП.

Место взрыва на АЗС в Дагестане. Видео © Telegram / МЧС РФ

«Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребёнка», — уточнили в ведомстве.

Тем временем первый пострадавший уже успешно прооперирован в городской клинической больнице в Махачкале. Жизни мужчины ничего не угрожает. Минздрав республики уточняет, что всего восемь пострадавших получают лечение в республиканских стационарах, детей среди них нет, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

«По поручению врио министра здравоохранения РД клиники Махачкалы были переведены в режим повышенной готовности. В трёх республиканских стационарах врачи делают всё необходимое для восстановления здоровья пострадавших», — подчеркнули в ведомстве.

Авторы Татьяна Миссуми