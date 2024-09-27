МЧС: Число пострадавших при взрыве АЗС в Дагестане выросло до 15
Место взрыва на АЗС в Дагестане. Обложка © Telegram / МЧС РФ
В Махачкале число пострадавших после двух мощных взрывов на автозаправочной станции увеличилось до 15, пятеро из них скончались. Об этом сообщает МЧС России и публикует кадры работы спасателей на месте ЧП.
Место взрыва на АЗС в Дагестане. Видео © Telegram / МЧС РФ
«Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребёнка», — уточнили в ведомстве.
Тем временем первый пострадавший уже успешно прооперирован в городской клинической больнице в Махачкале. Жизни мужчины ничего не угрожает. Минздрав республики уточняет, что всего восемь пострадавших получают лечение в республиканских стационарах, детей среди них нет, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.
«По поручению врио министра здравоохранения РД клиники Махачкалы были переведены в режим повышенной готовности. В трёх республиканских стационарах врачи делают всё необходимое для восстановления здоровья пострадавших», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, два мощных взрыва прогремели на АЗС в Махачкале сегодня вечером. Уничтожены несколько машин и строений, сама заправка частично разрушена. Изначально говорилось, что жертвами взрывов стали пять человек, в том числе ребёнок, по меньшей мере десять ранены. Предварительно, к трагедии привёл загоревшийся бензин. СК возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ.