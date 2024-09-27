В Махачкале водители массово бросают машины, чтобы помочь разбирать завалы после взрыва на АЗС
SHOT: В Махачкале водители оставляют машины, чтобы помочь разбирать завалы АЗС
В районе Хушетского поворота — сильнейшая пробка. Водители оставляют свои машины прямо на дороге. Большинство идёт к заправке, чтобы помочь спасателям разбирать завалы, пишет SHOT.
Водители в Махачкале оставляют свои авто на дороге, чтобы помочь сотрудникам экстренных служб в разборе завалов. Видео © SHOT
На опубликованных кадрах видна длинная пробка. В правом ряду стоят оставленные хозяевами, которые бросились на помощь спасателям, автомобили.
Сотрудники ДПС ограничили движение в месте ЧП.
Напомним, что два мощных взрыва произошли на АЗС в столице Дагестана сегодня вечером. Уничтожены несколько машин и строений, сама заправка частично разрушена. По последним сведениям, жертвами взрывов стали пять человек. Пострадали, по данным МЧС, 15. Изначально предполагалось, что причиной происшествия стал взрыв газового баллона, после уточнения стало известно, что к трагедии привёл загоревшийся бензин.