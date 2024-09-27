«Отработали оперативно»: Глава Дагестана прокомментировал действия служб при взрыве на АЗС
Глава Дагестана Меликов – о взрыве на АЗС: Все службы оперативно отработали
Глава Дагестана Сергей Меликов находится на месте взрыва на АЗС в Махачкале. Он отметил, что все службы отработали оперативно. Сейчас следователи собирают материалы для дальнейшего расследования, а пожарные тушат возгорание.
Сергей Меликов прокомментировал трагедию на АЗС. Видео © Telegram / Администрация Главы РД
«Вся необходимая помощь оказывается. Основное сосредоточение сил — спасение людей, тушение пожара и выявление последствий. Все службы оперативно отработали», – приводит слова Меликова его пресс-служба.
Напомним, два мощных взрыва произошли на АЗС в столице Дагестана сегодня вечером. По последним данным, жертвами взрывов стали пять человек, в том числе ребёнок, пострадали — 15. Уточнялось, что причиной трагедии стал загоревшийся бензин. СК возбудил уголовное дело.
Telegram / ТУТ ДАГЕСТАН