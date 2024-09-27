Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 16:23

14 человек спасли из столовой на АЗС в Махачкале

SHOT: 14 человек спасены из столовой АЗС в Махачкале

14 человек спасены из столовой АЗС в Махачкале, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Об этом пишет SHOT.

Момент взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, у здания столовой обрушилась стена. На видео — момент второго взрыва с другого ракурса.

Смертоносный взрыв на АЗС в Махачкале произошёл из-за возгорания бензина
Смертоносный взрыв на АЗС в Махачкале произошёл из-за возгорания бензина

Напомним, что два сильных взрыва сотрясли заправку в Махачкале сегодня вечером. Уничтожены несколько автомобилей и строений, здание АЗС частично разрушено. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребёнок. Также известно о более десятка пострадавших

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров