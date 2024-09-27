14 человек спасли из столовой на АЗС в Махачкале
SHOT: 14 человек спасены из столовой АЗС в Махачкале
14 человек спасены из столовой АЗС в Махачкале, расположенной в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Об этом пишет SHOT.
Момент взрыва на АЗС в Махачкале. Видео © SHOT
Как пишет телеграм-канал, у здания столовой обрушилась стена. На видео — момент второго взрыва с другого ракурса.
Напомним, что два сильных взрыва сотрясли заправку в Махачкале сегодня вечером. Уничтожены несколько автомобилей и строений, здание АЗС частично разрушено. По последним данным, погибли пять человек, в том числе ребёнок. Также известно о более десятка пострадавших
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