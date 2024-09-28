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28 сентября, 09:24

До 13 выросло количество погибших после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Взорвавшаяся заправка в пригороде Махачкалы. Обложка © Telegram / МЧС России

Взорвавшаяся заправка в пригороде Махачкалы. Обложка © Telegram / МЧС России

Число погибших после взрыва АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 13. Ещё одно тело нашли под завалами. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

Спасатели работают на месте взрыва заправки в пригороде Махачкалы. Видео © Telegram / МЧС России

«МЧС России: в Дагестане обнаружен ещё один погибший», — говорится в публикации.

Ранее было известно о 12 жертвах трагедии. Также более 20 человек пострадали.

На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысячи нарушений
На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысячи нарушений

Напомним, 27 сентября на одной из автозаправочных станций в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Среди погибших есть дети. В Карабудахкентском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ. Причины инцидента устанавливаются, предварительно, взрыв произошёл из-за возгорания бензина. Сегодня, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур.

Никита Никонов
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