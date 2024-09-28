До 13 выросло количество погибших после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Число погибших после взрыва АЗС в пригороде Махачкалы выросло до 13. Ещё одно тело нашли под завалами. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС.

Спасатели работают на месте взрыва заправки в пригороде Махачкалы. Видео © Telegram / МЧС России

«МЧС России: в Дагестане обнаружен ещё один погибший», — говорится в публикации.