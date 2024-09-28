Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12
До 12 выросло количество погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане, 23 человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
На месте ЧП сотрудники оперативных служб продолжают разбор завалов.
Напомним, 27 сентября на одной из автозаправочных станций Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Среди погибших есть дети. В Карабудахкентском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ. Причины инцидента устанавливаются. Сегодня, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур.
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