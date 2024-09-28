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28 сентября, 07:37

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 12

До 12 выросло количество погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане, 23 человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

На месте ЧП сотрудники оперативных служб продолжают разбор завалов.

На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысяч нарушений
На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысяч нарушений

Напомним, 27 сентября на одной из автозаправочных станций Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Среди погибших есть дети. В Карабудахкентском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ. Причины инцидента устанавливаются. Сегодня, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур.

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Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Матвей Константинов
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