В Карабудахкентском районе Дагестана введён режим ЧС после взрывов на АЗС
В Карабудахкентском районе Дагестана введён режим чрезвычайной ситуации в связи с трагедией на автозаправочной станции, произошедшей 27 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале районной администрации.
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, возглавляемое главой района Махмудом Амиралиевым, состоялось под вечер. В соответствии с постановлением, режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.
Определены границы ЧС в пределах села Агачаул, а управление муниципальной подсистемы переведено в режим функционирования при ЧС. Первый заместитель главы района назначен руководителем ликвидации ЧС и будет отвечать за координацию действий сил и средств в этой ситуации.
27 сентября на автозаправочной станции в Махачкале произошли два сильных взрыва, в результате которых погибли 10 человек, а 21 получил травмы. Вскоре СК России возбудил уголовное дело. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 28 сентября днём траура.