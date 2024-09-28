В Карабудахкентском районе Дагестана введён режим ЧС после взрывов на АЗС

В Карабудахкентском районе Дагестана введён режим чрезвычайной ситуации в связи с трагедией на автозаправочной станции, произошедшей 27 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале районной администрации.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, возглавляемое главой района Махмудом Амиралиевым, состоялось под вечер. В соответствии с постановлением, режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.