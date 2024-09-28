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27 сентября, 23:04

В Карабудахкентском районе Дагестана введён режим ЧС после взрывов на АЗС

В Карабудахкентском районе Дагестана введён режим чрезвычайной ситуации в связи с трагедией на автозаправочной станции, произошедшей 27 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале районной администрации.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, возглавляемое главой района Махмудом Амиралиевым, состоялось под вечер. В соответствии с постановлением, режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

Определены границы ЧС в пределах села Агачаул, а управление муниципальной подсистемы переведено в режим функционирования при ЧС. Первый заместитель главы района назначен руководителем ликвидации ЧС и будет отвечать за координацию действий сил и средств в этой ситуации.

Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале
Life.ru публикует список госпитализированных после взрыва на АЗС в Махачкале

27 сентября на автозаправочной станции в Махачкале произошли два сильных взрыва, в результате которых погибли 10 человек, а 21 получил травмы. Вскоре СК России возбудил уголовное дело. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 28 сентября днём траура.

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Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Анатолий Цейко
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