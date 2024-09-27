В Дагестане 28 сентября объявлен днём траура по жертвам трагедии на АЗС

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов принял решение объявить 28 сентября днём траура по погибшим от взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

В обращении глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти будут поддерживать их в это тяжёлое время.