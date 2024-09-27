В Дагестане 28 сентября объявлен днём траура по жертвам трагедии на АЗС
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов принял решение объявить 28 сентября днём траура по погибшим от взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
В обращении глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти будут поддерживать их в это тяжёлое время.
«Ещё раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей… Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всём поддержим», — сообщил чиновник.
Напомним, 27 сентября на АЗС в Махачкале прогремело два мощных взрыва. В результате трагедии погибли 10 человек, ещё 21 пострадал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.