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Регион
27 сентября, 20:03

В Дагестане 28 сентября объявлен днём траура по жертвам трагедии на АЗС

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов принял решение объявить 28 сентября днём траура по погибшим от взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

В обращении глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что власти будут поддерживать их в это тяжёлое время.

«Ещё раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей… Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всём поддержим», — сообщил чиновник.

«Отработали оперативно»: Глава Дагестана прокомментировал действия служб при взрыве на АЗС
«Отработали оперативно»: Глава Дагестана прокомментировал действия служб при взрыве на АЗС

Напомним, 27 сентября на АЗС в Махачкале прогремело два мощных взрыва. В результате трагедии погибли 10 человек, ещё 21 пострадал. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Анатолий Цейко
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