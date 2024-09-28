На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысяч нарушений

В Дагестане были проведены рейдовые проверки автозаправочных станций после взрывов на АЗС в пригороде Махачкалы. В результате было составлено 315 материалов, включая 149 исковых заявлений прокуратуры о приостановлении работы заправок и 166 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.