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Регион
28 сентября, 01:21

На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысяч нарушений

АЗС в Дагестане. Обложка Telegram / Минэнерго Дагестана

АЗС в Дагестане. Обложка Telegram / Минэнерго Дагестана

В Дагестане были проведены рейдовые проверки автозаправочных станций после взрывов на АЗС в пригороде Махачкалы. В результате было составлено 315 материалов, включая 149 исковых заявлений прокуратуры о приостановлении работы заправок и 166 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

Среди основных нарушений, выявленных на автозаправочных станциях региона, отмечаются случаи установки дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа без необходимой проектной документации, а также неправильное размещение площадок для слива газа. Кроме того, обнаружено отсутствие сигнализаторов загазованности и нарушения сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.

Роспотребнадзор обнаружил загрязняющие вещества после взрыва на АЗС в Дагестане
Роспотребнадзор обнаружил загрязняющие вещества после взрыва на АЗС в Дагестане

Напомним, 27 сентября в Махачкале на автозаправочной станции прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли 10 человек. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 28 сентября днём траура. Также в Карабудахкентском районе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Артём Гапоненко
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