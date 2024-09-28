На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысяч нарушений
АЗС в Дагестане. Обложка Telegram / Минэнерго Дагестана
В Дагестане были проведены рейдовые проверки автозаправочных станций после взрывов на АЗС в пригороде Махачкалы. В результате было составлено 315 материалов, включая 149 исковых заявлений прокуратуры о приостановлении работы заправок и 166 постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
Среди основных нарушений, выявленных на автозаправочных станциях региона, отмечаются случаи установки дополнительных резервуаров для хранения сжиженного углеводородного газа без необходимой проектной документации, а также неправильное размещение площадок для слива газа. Кроме того, обнаружено отсутствие сигнализаторов загазованности и нарушения сроков проведения экспертиз промышленной безопасности технических устройств.
Напомним, 27 сентября в Махачкале на автозаправочной станции прогремели два мощных взрыва, в результате которых погибли 10 человек. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 28 сентября днём траура. Также в Карабудахкентском районе был введён режим чрезвычайной ситуации.