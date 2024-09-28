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27 сентября, 23:56

Роспотребнадзор обнаружил загрязняющие вещества после взрыва на АЗС в Дагестане

На расстоянии 300-500 метров от места взрыва были зафиксированы превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ. Обложка © Telegram / Роспотребнадзор РД

На расстоянии 300-500 метров от места взрыва были зафиксированы превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ. Обложка © Telegram / Роспотребнадзор РД

На расстоянии 300-500 метров от места взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы были зафиксированы превышения предельно допустимого содержания оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по Дагестану осуществляют лабораторный мониторинг атмосферного воздуха для оценки уровня загрязняющих веществ. На момент 23:50 по мск. 27 сентября в селитебной зоне взрыва превышения предельно допустимых концентраций продуктов горения не зарегистрировано.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по Дагестану за работой. Фото © Telegram / Роспотребнадзор РД

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии по Дагестану за работой. Фото © Telegram / Роспотребнадзор РД

СК возбудил уголовное дело после взрывов на АЗС в Махачкале
СК возбудил уголовное дело после взрывов на АЗС в Махачкале

27 сентября в Махачкале на автозаправочной станции прогремели два мощных взрыва, унесшие жизни 10 человек. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов объявил 28 сентября днём траура, а в Карабудахкентском районе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Анатолий Цейко
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