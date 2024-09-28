Роспотребнадзор обнаружил загрязняющие вещества после взрыва на АЗС в Дагестане

На расстоянии 300-500 метров от места взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы были зафиксированы превышения предельно допустимого содержания оксида углерода, диоксида азота и дигидросульфида. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.