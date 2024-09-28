Семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат от властей Дагестана по миллиону рублей. Близким пострадавших выплатят от 250 до 500 тысяч. Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.

«Правительство региона уже вчера предложило вариант по мерам поддержки. По миллиону рублей мы выделяем семьям погибших и от 250 тысяч до 500 тысяч — пострадавшим в зависимости от травм», — сказал Меликов.