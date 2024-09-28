Семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выплатят по миллиону рублей
Семьи погибших при взрыве на АЗС в Махачкале получат от властей Дагестана по миллиону рублей. Близким пострадавших выплатят от 250 до 500 тысяч. Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.
«Правительство региона уже вчера предложило вариант по мерам поддержки. По миллиону рублей мы выделяем семьям погибших и от 250 тысяч до 500 тысяч — пострадавшим в зависимости от травм», — сказал Меликов.
Разбор завалов на месте происшествия всё ещё не закончен. Также глава региона уточнил, что на данный момент спасательные службы не могут подтвердить, что извлечены все тела из-под обломков.
Напомним, что 27 сентября на одной из автозаправочных станций (АЗС) в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Всего погибли 13 человек, среди них есть дети. Ещё более 20 пострадали. В Карабудахкентском районе введён режим ЧС, Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ. Причины инцидента устанавливаются, предварительно, взрыв произошёл из-за возгорания бензина. Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысячи нарушений. Сегодня, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур.
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