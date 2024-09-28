Глава Дагестана Меликов: На АЗС, где произошёл взрыв, выявили нарушения
АЗС в Дагестане. Обложка © Telegram / Минэнерго Дагестана
На автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, где случился взрыв 27 сентября, были зафиксированы нарушения. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
«Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены», — указал глава республики в беседе с журналистами.
Напомним, что 27 сентября на одной из автозаправочных станций (АЗС) в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Всего погибли 13 человек, в том числе дети. Более 20 пострадали. В Карабудахкентском районе ввели режим ЧС, Роспотребнадзор обнаружил в воздухе превышения предельно допустимого содержания загрязняющих веществ. Причины инцидента устанавливаются, предварительно, взрыв произошёл из-за возгорания бензина. Ранее сообщалось, что на автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысячи нарушений. Сегодня, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур.