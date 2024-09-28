Глава Дагестана Меликов: На АЗС, где произошёл взрыв, выявили нарушения

На автозаправочной станции в пригороде Махачкалы, где случился взрыв 27 сентября, были зафиксированы нарушения. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Были выявлены нарушения на этой заправке, но надо сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они были выявлены и устранены», — указал глава республики в беседе с журналистами.