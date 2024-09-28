Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале
Минздрав: Четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале остаются в больницах
Последствия взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан
Четверо пострадавших после взрыва АЗС в пригороде Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в больницах остаются четверо пострадавших, один из них — в тяжёлом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести», — сказал он в разговоре с журналистами.
Напомним, 27 сентября на одной из автозаправочных станций в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Причины случившегося устанавливаются, предварительно, ЧП произошло из-за возгорания бензина. По последним данным, погибли 13 человек. Тем временем спасатели до сих пор продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В субботу, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур.