Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале

Четверо пострадавших после взрыва АЗС в пригороде Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в больницах остаются четверо пострадавших, один из них — в тяжёлом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести», — сказал он в разговоре с журналистами.