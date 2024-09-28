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28 сентября, 09:41

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших после взрыва на АЗС в Махачкале

Минздрав: Четверо пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале остаются в больницах

Последствия взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Последствия взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Четверо пострадавших после взрыва АЗС в пригороде Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в больницах остаются четверо пострадавших, один из них — в тяжёлом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести», — сказал он в разговоре с журналистами.

Напомним, 27 сентября на одной из автозаправочных станций в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Причины случившегося устанавливаются, предварительно, ЧП произошло из-за возгорания бензина. По последним данным, погибли 13 человек. Тем временем спасатели до сих пор продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В субботу, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур.

На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысячи нарушений
На автозаправочных станциях в Дагестане выявили более 4,5 тысячи нарушений
Наталья Демьянова
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