В Махачкале задержали владельца АЗС, при взрыве на которой погибли 13 человек

Правоохранители задержали фактического владельца АЗС в пригороде Махачкалы, при взрыве на которой накануне погибли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Допрос владельца АЗС в пригороде Махачкалы, при взрыве на которой погибли 13 человек. Видео © Telegram / Следком

Джанхуватов задержан в рамках уголовного дела по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Допрос подозреваемого уже состоялся, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.