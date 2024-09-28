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28 сентября, 16:54

В Махачкале задержали владельца АЗС, при взрыве на которой погибли 13 человек

Правоохранители задержали фактического владельца АЗС в пригороде Махачкалы, при взрыве на которой накануне погибли 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Допрос владельца АЗС в пригороде Махачкалы, при взрыве на которой погибли 13 человек. Видео © Telegram / Следком

«По подозрению в совершении преступления задержан фактический владелец автозаправочной станции Марат Джанхуватов», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СК России.

Джанхуватов задержан в рамках уголовного дела по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Допрос подозреваемого уже состоялся, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, 27 сентября на одной из автозаправочных станций в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Причины случившегося устанавливаются, предварительно, ЧП произошло из-за возгорания бензина. По последним данным, погибли 13 человек. Пострадало более 20. Тем временем спасатели до сих пор продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В субботу, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур. Тем временем мощный пожар на месте АЗС ликвидирован.

Взрыв АЗС в Махачкале: кто будет отвечать за трагедию
Взрыв АЗС в Махачкале: кто будет отвечать за трагедию
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Telegram / Следком

Никита Никонов
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