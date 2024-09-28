Пожар после взрыва на АЗС в Махачкале полностью ликвидирован
Пресс-служба МЧС России сообщила о ликвидации пожара на АЗС в Дагестане. По данным ведомства, спасатели продолжают разбор завалов.
«Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали», — говорится в сообщении МЧС.
Напомним, 27 сентября на одной из автозаправочных станций в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Причины случившегося устанавливаются, предварительно, ЧП произошло из-за возгорания бензина. По последним данным, погибли 13 человек. Пострадало более 20. Тем временем спасатели до сих пор продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В субботу, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур.
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