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28 сентября, 12:31

Пожар после взрыва на АЗС в Махачкале полностью ликвидирован

Пресс-служба МЧС России сообщила о ликвидации пожара на АЗС в Дагестане. По данным ведомства, спасатели продолжают разбор завалов.

«Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали», — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, 27 сентября на одной из автозаправочных станций в пригороде Махачкалы прогремели два мощных взрыва. Причины случившегося устанавливаются, предварительно, ЧП произошло из-за возгорания бензина. По последним данным, погибли 13 человек. Пострадало более 20. Тем временем спасатели до сих пор продолжают разбор завалов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В субботу, 28 сентября, в Дагестане объявлен траур.

Взрыв АЗС в Махачкале: кто будет отвечать за трагедию
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Telegram / Махачкала Онлайн

Наталья Демьянова
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