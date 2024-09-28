Взрыв АЗС в Махачкале: кто будет отвечать за трагедию По последним данным, взрыв на заправке Plus в столице Дагестана унёс жизни 13 человек. Что могло стать причиной пожара на АЗС, которую местные блогеры называют «бомбовой» — в материале Life. 28 сентября, 11:25 Что известно о взрыве на АЗС в Махачкале. Обложка © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Где произошёл взрыв

В 17:38 27 сентября спасателям поступило сообщение о взрыве на заправочной станции вблизи посёлка Новый Хушет. Для полной ликвидации пожара потребовалось 169 пожарных. Только в 21:27 удалось разобраться с открытым горением. По данным МЧС, общая площадь распространения огня — 500 квадратных метров.

Вблизи взорвавшейся АЗС на Дербентском шоссе расположены ещё несколько заправочных комплексов, гостиница и ряд крупных магазинов.

Причины взрыва

SHOT сообщает, что причиной трагедии мог стать газовый баллон. Всего же было два взрыва. Повреждения получили кассовый зал, магазин, кофейня и молельная комната, предназначенная для сотрудников АЗС.

На АЗС работают пожарные команды. Фото © ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

— Вся необходимая помощь оказывается. Основное сосредоточение сил — спасение людей, тушение пожара и выявление последствий. Все службы оперативно отработали, — заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

В работе АЗС ранее были выявлены нарушения. По словам руководителя республики, они были устранены. Согласно материалам Ленинского районного суда Махачкалы, прокуратура подавала в суд на владельца за нарушения требований пожарной и промышленной безопасности на АЗС этой же сети.

Сколько человек погибло

К утру 28 сентября количество жертв составило 13 человек, среди них дети. Спасателям приходится извлекать тела из-под завалов. Ещё 23 человека пострадали. Известно, что четыре жителя Дагестана остаются под наблюдением медиков. Ещё двое числятся пропавшими без вести.

Несколько часов тушили горевшую заправку в Махачкале. Фото © ТАСС / Муса Салгереев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц». Следов взрывчатых веществ обнаружено не было. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно о владельцах заправки

Сеть АЗС Plus хорошо известна в республике. Её даже рекламировал Хасбик. В своём видео он называл её «бомбовой». Не остались в стороне от трагедии и дагестанские спортсмены. Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своих социальных сетях был немногословен — он просто написал название региона.

— Соболезную всем родным и близким, — опубликовал пост чемпион UFC Ислам Махачев.

В Дагестане активно рекламируют сеть заправок Plus. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azs_plus

По предварительным данным, заправка может входить в бизнес семьи Джанхуватовых. Управлять ей мог 30-летний Марат Джанхуватов. Он живёт в селе Карабудахкент и Каспийске. В 2021 году он отчитался, что заработал всего 70 тысяч рублей, однако семейный автопарк тянет на десятки миллионов. Например, новенький BMW X7, Lexus LX, суперкар Mercedes-Benz AMG GT записан на семейную фирму ООО "Плюс", которая торгует автозапчастями.

По предварительным данным, заправка может входить в бизнес семьи Джанхуватовых. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / azs_plus

Местные жители в социальных сетях просят проверить другие АЗС на соблюдение мер безопасности. Они напоминают, что в августе прошлого года уже был аналогичный случай, унёсший жизни 37 человек.

Авторы Даниил Черных