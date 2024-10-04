Владельцы закрыли АЗС в Дагестане после гибели людей при взрыве в Махачкале

Ряд автозаправочных станций приостановил работу в Дагестане после трагедии в Новом Хушете на окраине Махачкалы, где в результате взрыва АЗС скончались 13 человек. Владельцы заправок приняли такое решение из-за возможной волны проверок со стороны Управления Ростехнадзора, сообщили в Министерстве энергетики республики.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году из-за схожей трагедии в посёлке Новокули массовая проверка выявила сотни нарушений в работе дагестанских АЗС. Тогда было вынесено 166 постановлений о возбуждении административных дел.