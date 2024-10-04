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3 октября, 23:44

Владельцы закрыли АЗС в Дагестане после гибели людей при взрыве в Махачкале

Ряд автозаправочных станций приостановил работу в Дагестане после трагедии в Новом Хушете на окраине Махачкалы, где в результате взрыва АЗС скончались 13 человек. Владельцы заправок приняли такое решение из-за возможной волны проверок со стороны Управления Ростехнадзора, сообщили в Министерстве энергетики республики.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году из-за схожей трагедии в посёлке Новокули массовая проверка выявила сотни нарушений в работе дагестанских АЗС. Тогда было вынесено 166 постановлений о возбуждении административных дел.

«Часть нарушений владельцы автозаправочных станций устранили, остальные — на стадии устранения. Вероятнее всего, опасаясь других, более жёстких мер реагирования, собственники АЗС решили на время приостановить свою деятельность», — сказано в сообщении.

Взрыв АЗС в Махачкале: кто будет отвечать за трагедию
Взрыв АЗС в Махачкале: кто будет отвечать за трагедию

Напомним, что 27 сентября на АЗС в Новом Хушете произошли два мощных взрыва. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе дети. Позже выяснилось, что заправка работала с нарушениями. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, владелец станции арестован.

Обложка ©

Freepik / fxquadro

Илья Пушкарев
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