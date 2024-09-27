Мощный взрыв на АЗС в Махачкале унёс жизни трёх человек, среди них – ребёнок

Три человека погибли в результате мощного взрыва на АЗС в Махачкале, сообщил журналистам врио министра здравоохранения Республики Ярослав Глазов. По предварительным сведениям, среди жертв один ребёнок, число пострадавших уточняется.

Как уже писал Life.ru, взрыв прогремел в районе Хушетского поворота на АЗС Plus. В результате уничтожено несколько машин и построек. Сама заправка сильно пострадала. Причины ЧП выясняются.