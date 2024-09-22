В Нижнем Тагиле снесли дом, где при взрыве погибли 11 человек
Разборы завалов в Нижнем Тагиле. Обложка © МЧС России
В Нижнем Тагиле снесли дом, в котором 1 августа произошёл взрыв и погибли 11 человек. Об этом сообщает URA.ru.
Снос дома в Нижнем Тагиле. Видео © URA.RU
Демонтаж здания начался ещё 18 сентября. Пять оставшихся подъездов разрушали спецтехникой
Снос дома в Нижнем Тагиле. Фото © URA.ru / Артём Нилов
Напомним, что трагедия произошла 1 августа. В многоквартирном доме прогремел взрыв, в результате которого обрушились два подъезда. Погибло 11 человек, в том числе шесть детей. Травмы получили 26 человек. 3 августа в Свердловской области был объявлен день траура.