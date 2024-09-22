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22 сентября, 19:15

В Нижнем Тагиле снесли дом, где при взрыве погибли 11 человек

Разборы завалов в Нижнем Тагиле. Обложка © МЧС России

Разборы завалов в Нижнем Тагиле. Обложка © МЧС России

В Нижнем Тагиле снесли дом, в котором 1 августа произошёл взрыв и погибли 11 человек. Об этом сообщает URA.ru.

Снос дома в Нижнем Тагиле. Видео © URA.RU

Демонтаж здания начался ещё 18 сентября. Пять оставшихся подъездов разрушали спецтехникой

Мастера-газовщика отправили под домашний арест по делу о взрыве в Нижнем Тагиле
Мастера-газовщика отправили под домашний арест по делу о взрыве в Нижнем Тагиле
Снос дома в Нижнем Тагиле. Фото © URA.ru / Артём Нилов

Снос дома в Нижнем Тагиле. Фото © URA.ru / Артём Нилов

Напомним, что трагедия произошла 1 августа. В многоквартирном доме прогремел взрыв, в результате которого обрушились два подъезда. Погибло 11 человек, в том числе шесть детей. Травмы получили 26 человек. 3 августа в Свердловской области был объявлен день траура.

Полина Никифорова
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