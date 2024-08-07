Мастера-газовщика отправили под домашний арест по делу о взрыве в Нижнем Тагиле
Мастера газовой компании "ГАЗЭКС" Максима Гривского отправили под домашний арест. Он проходит по делу о взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, сообщает Ленинский районный суд города.
"Судом 07.08.2024 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 01.10.2024 в отношении Гривского М. Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. У здания рухнули несколько подъездов. Известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек получили травмы. Местные власти объявили 3 августа днём траура. Горожане несут цветы и игрушки к месту трагедии. СМИ 6 августа написали о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.
Life.ru