Задержанные слесари последними проверяли газ в рухнувшем доме в Нижнем Тагиле
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Обложка © Telegram / МЧС России
Установлено, что ранее задержанные газовщики компании "ГАЗЭКС" в Нижнем Тагиле, были последними, кто проводил проверку в пятиэтажном доме перед взрывом, вызвавшим серьёзное обрушение и гибель жителей. В сообщении пресс-службы компании сообщили, что речь идёт о мастере и двух слесарях.
"Это те газовщики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме", — пояснила представитель "ГАЗЭКС" в разговоре с РИА Новости. Все остальные вопросы она попросила задавать непосредственно следствию.
Напомним, 1 августа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле случился взрыв. У здания обрушилось несколько подъездов. Известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек пострадали. Местные власти объявили 3 августа днём траура. Неравнодушные несут цветы и игрушки к месту трагедии. Сегодня, 6 августа, СМИ написали о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.