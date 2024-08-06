Задержанные слесари последними проверяли газ в рухнувшем доме в Нижнем Тагиле

Установлено, что ранее задержанные газовщики компании "ГАЗЭКС" в Нижнем Тагиле, были последними, кто проводил проверку в пятиэтажном доме перед взрывом, вызвавшим серьёзное обрушение и гибель жителей. В сообщении пресс-службы компании сообщили, что речь идёт о мастере и двух слесарях.