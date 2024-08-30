Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11

В больнице Екатеринбурга скончалась двенадцатилетняя девочка, которую достали из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 11, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в мэрии.