Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11
Умерла девочка, пострадавшая при обрушении дома в Нижнем Тагиле
В больнице Екатеринбурга скончалась двенадцатилетняя девочка, которую достали из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 11, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в мэрии.
«Да, это так. Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 1 августа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. У здания обрушились несколько подъездов. Было известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек получили травмы. Региональные власти объявили 3 августа днём траура. 6 августа стало известно о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.
Life.ru