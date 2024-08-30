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Регион
30 августа, 06:49

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле выросло до 11

Умерла девочка, пострадавшая при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В больнице Екатеринбурга скончалась двенадцатилетняя девочка, которую достали из-под завалов рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Таким образом, число погибших в результате ЧП увеличилось до 11, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в мэрии.

«Да, это так. Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — сказал собеседник агентства.

Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом полностью снесут
Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом полностью снесут

Напомним, 1 августа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. У здания обрушились несколько подъездов. Было известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек получили травмы. Региональные власти объявили 3 августа днём траура. 6 августа стало известно о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.

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Николай Рюмин
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