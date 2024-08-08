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8 августа, 04:18

Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом полностью снесут

Мэр Пинаев: Обрушившийся в Нижнем Тагиле дом полностью снесут, а жильцов расселят

Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом полностью снесут. Обложка © Telegram / Владислав Пинаев

Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом полностью снесут. Обложка © Telegram / Владислав Пинаев

Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом полностью снесут, его жильцов расселят. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев в телеграм-канале.

"Расселять будем всех жильцов дома Nº 81 на ул. Сибирская. Он признан аварийным и подлежащим сносу", — заявил чиновник.

По его словам, все пострадавшие получат компенсацию, с каждым из них будут работать в индивидуальном порядке.

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Напомним, 1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. У здания рухнули несколько подъездов. Известно о десяти погибших, среди которых — пять детей. Ещё 26 человек получили травмы. Местные власти объявили 3 августа днём траура. 6 августа стало известно о задержании по делу мастера и двух слесарей газовой компании.

Оксана Попова
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