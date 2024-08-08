Частично обрушившийся в Нижнем Тагиле дом полностью снесут, его жильцов расселят. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев в телеграм-канале.

"Расселять будем всех жильцов дома Nº 81 на ул. Сибирская. Он признан аварийным и подлежащим сносу", — заявил чиновник.