Полёт цистерны после взрыва на АЗС в Грозном попал на видео
SHOT показал видео полёта цистерны после взрыва в Грозном
Цистерна после взрыва в Грозном начала лететь прямо по улице. Видео публикует SHOT.
Цистерна летит в Грозном после взрыва. Видео © SHOT
Очевидец, который снял видео, чудом остался жив. Он увернулся от раскалённого летящего металла. При этом цистерна повредила угол жилого дома.
Напомним, что днём 12 октября на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. По предварительным данным, четыре человека погибли.
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