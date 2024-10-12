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12 октября, 13:29

Полёт цистерны после взрыва на АЗС в Грозном попал на видео

SHOT показал видео полёта цистерны после взрыва в Грозном

Цистерна после взрыва в Грозном начала лететь прямо по улице. Видео публикует SHOT.

Цистерна летит в Грозном после взрыва. Видео © SHOT

Очевидец, который снял видео, чудом остался жив. Он увернулся от раскалённого летящего металла. При этом цистерна повредила угол жилого дома.

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Напомним, что днём 12 октября на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома. По предварительным данным, четыре человека погибли.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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