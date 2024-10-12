Цистерну отбросило во двор жилого дома после взрыва на АЗС в Грозном
После взрыва на заправке в Грозном во двор жилого дома ударной волной отбросило цистерну. Видео с последствиями ЧП публикует телеграм-канал SHOT.
Цистерна, отброшенная взрывом, прилетела во двор жилого дома в Грозном. Видео ©
Telegram / SHOT
Также на видеозаписи видно покорёженную «приору». Предварительно, её расплющило прилетевшей цистерной.
Ранее сообщалось, что на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, есть пострадавшие. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом.
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Telegram / SHOT