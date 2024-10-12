Цистерну отбросило во двор жилого дома после взрыва на АЗС в Грозном

После взрыва на заправке в Грозном во двор жилого дома ударной волной отбросило цистерну. Видео с последствиями ЧП публикует телеграм-канал SHOT .

Ранее сообщалось, что на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, есть пострадавшие. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом.