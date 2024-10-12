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12 октября, 13:08

Предварительно, четыре человека погибли при взрыве на заправке в Грозном

Пожарные тушат возгорание на автозаправочной станции в Грозном, сообщили в пресс-службе МЧС России. Инцидент произошёл на проспекте Мохаммеда Али. По данным SHOT, очаг находится на территории АЗС. Предварительно, погибло четыре человека.

Момент взрыва на автозаправке в Грозном. Фото © SHOT

Момент взрыва на автозаправке в Грозном. Фото © SHOT

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Напомним, на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, есть пострадавшие. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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