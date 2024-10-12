Предварительно, четыре человека погибли при взрыве на заправке в Грозном

Пожарные тушат возгорание на автозаправочной станции в Грозном, сообщили в пресс-службе МЧС России. Инцидент произошёл на проспекте Мохаммеда Али. По данным SHOT, очаг находится на территории АЗС. Предварительно, погибло четыре человека.