Предварительно, четыре человека погибли при взрыве на заправке в Грозном
Пожарные тушат возгорание на автозаправочной станции в Грозном, сообщили в пресс-службе МЧС России. Инцидент произошёл на проспекте Мохаммеда Али. По данным SHOT, очаг находится на территории АЗС. Предварительно, погибло четыре человека.
Момент взрыва на автозаправке в Грозном. Фото © SHOT
Напомним, на одной из автозаправочных станций Грозного прогремел взрыв. Причина пока не известна. Предварительно, есть пострадавшие. Предварительно, всё началось с возгорания цистерны с топливом. Саму цистерну отбросило во двор жилого дома.
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