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12 октября, 13:44

В Екатеринбурге 20 школьников пожаловались на рвоту и недомогание

За медицинской помощью обратились около 20 учеников школы №79 в Екатеринбурге. Все они пожаловались на тошноту и слабость, передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«По предварительной информации, жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, поступили от порядка 20 учеников школы», — говорится в сообщении

Правоохранители уже начали проверку инцидента, сообщает URA.ru. Роспотребнадзор тоже заинтересовался ситуацией и намерен проверить места питания в школе.

Ранее школьники массово отравились в Камчатском крае. Причиной стала сальмонелла, которую обнаружили в продукции одного из поставщиков продуктов питания.

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Life.ru

Полина Никифорова
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