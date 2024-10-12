В Екатеринбурге 20 школьников пожаловались на рвоту и недомогание

За медицинской помощью обратились около 20 учеников школы №79 в Екатеринбурге. Все они пожаловались на тошноту и слабость, передаёт пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«По предварительной информации, жалобы на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, поступили от порядка 20 учеников школы», — говорится в сообщении

Правоохранители уже начали проверку инцидента, сообщает URA.ru. Роспотребнадзор тоже заинтересовался ситуацией и намерен проверить места питания в школе.