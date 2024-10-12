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12 октября, 05:13

Причиной массового отравления школьников в Камчатском крае стала сальмонелла

Причиной массового отравления школьников в Камчатском крае стала сальмонелла, сообщил глава региона Владимир Солодов. Это установил Роспотребнадзор.

«Первые выводы Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что источником отравления является сальмонелла, которая обнаружена в продукции одного из поставщиков продуктов питания школы № 1», — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, в камчатском Елизово отравились 11 учеников школы. Их доставлены в районную больницу с острой кишечной инфекцией. Следком начал проверку.

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Life.ru

Матвей Константинов
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