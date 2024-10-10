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10 октября, 12:47

Задымился в руках: Смартфон рванул у школьника из Анапы, школу эвакуировали

SHOT: Телефон взорвался в руках девятиклассника в школе в Анапе

Телефон взорвался в руках девятиклассника в анапской школе. Эвакуировано 1500 учеников. Как стало известно SHOT, телефон марки Samsung задымился у школьника прямо в руках во время перемены, а потом гаджет взорвался. Пожара не было, но ученики сильно испугались, уроки прервали, всех эвакуировали.

Последствия взрыва телефона в одной из школ Анапы. Коллаж © SHOT

Последствия взрыва телефона в одной из школ Анапы. Коллаж © SHOT

К счастью, школьник не пострадал, испортился только телефон. По словам его родителей, Samsung они дали сыну на время, так как телефон пацана был в ремонте. "Временный" гаджет не включали два года, предварительно, это могло стать причиной взрыва.

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Ранее мобильный телефон взорвался в руках у жителя Москвы. У пострадавшего ранило руку, но он не стал дожидаться приезда скорой помощи и скрылся. Устройство передали на экспертизу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kite_rin

Матвей Константинов
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