Задымился в руках: Смартфон рванул у школьника из Анапы, школу эвакуировали

Телефон взорвался в руках девятиклассника в анапской школе. Эвакуировано 1500 учеников. Как стало известно SHOT, телефон марки Samsung задымился у школьника прямо в руках во время перемены, а потом гаджет взорвался. Пожара не было, но ученики сильно испугались, уроки прервали, всех эвакуировали.

Последствия взрыва телефона в одной из школ Анапы. Коллаж © SHOT

К счастью, школьник не пострадал, испортился только телефон. По словам его родителей, Samsung они дали сыну на время, так как телефон пацана был в ремонте. "Временный" гаджет не включали два года, предварительно, это могло стать причиной взрыва.