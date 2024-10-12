Кишечная инфекция выявлена в школе на Камчатке, 11 детей в больнице

В городе Елизово на Камчатке 11 учеников одной из школ были доставлены в районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. Несколько других детей также получают амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

«Следственным отделом по г. Елизово СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств заболевания учеников одной из общеобразовательных школ <…> По предварительным данным, 11 детей госпитализированы в медицинское учреждение города с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций, ещё несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры, среди заболевших находятся ученики 1, 7, 8 и 9 классов. В образовательном учреждении были отобраны образцы пищи и проведены микробиологические смывы в пищеблоке.