В Якутии более 20 учеников спортивной школы попали в больницу с отравлением
Минздрав: В Якутии 27 детей отравились в спортивной школе
В спортивной школе-интернате, расположенной в Мегино-Кангаласском районе Якутии, произошло массовое отравление детей. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, сообщили в Минздраве Якутии.
Сообщается, что 27 учащихся начальных классов Харанского спортивного лицея обратились за медицинской помощью после появления симптомов пищевого отравления. Трое из них отказались от госпитализации, а 24 ребёнка остаются под наблюдением врачей в больнице.
На месте происшествия уже работает комиссия, созданная для проведения служебной проверки. Специалисты надзорных органов ведут расследование обстоятельств случившегося, а санитарно-эпидемиологическое расследование организовано Роспотребнадзором.
Региональная прокуратура также начала проверку. По предварительным данным, дети пожаловались на боли в животе и рвоту. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. Следственные органы параллельно проводят процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Ранее в Красноярском крае произошло крупное отравление, в результате которого умерло четверо детей. Трагедия случилась 20 сентября. Сначала погибли двое детей 6 и 13 лет, через два дня умерла 11-летняя девочка, а через день — 12-летний ребёнок. Врачам удалось спасти мать детей, которая находилась на девятом месяце беременности. Предварительно, семья могла отравиться дихлофосом, представителя производителя уже допросили в качестве свидетеля.
Life.ru