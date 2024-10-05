В Якутии более 20 учеников спортивной школы попали в больницу с отравлением

В спортивной школе-интернате, расположенной в Мегино-Кангаласском районе Якутии, произошло массовое отравление детей. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, сообщили в Минздраве Якутии.

Сообщается, что 27 учащихся начальных классов Харанского спортивного лицея обратились за медицинской помощью после появления симптомов пищевого отравления. Трое из них отказались от госпитализации, а 24 ребёнка остаются под наблюдением врачей в больнице.

На месте происшествия уже работает комиссия, созданная для проведения служебной проверки. Специалисты надзорных органов ведут расследование обстоятельств случившегося, а санитарно-эпидемиологическое расследование организовано Роспотребнадзором.